Mi apuesta es la paz: Diana Fajardo, candidata a magistrada de Corte Constitucional

En el marco de la elección en el Senado del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Diana Fajardo, parte de la terna del Consejo de Estado, respondió a las declaraciones del congresista Armando Benedetti, quien desató polémica al afirmar que si ella no es nombrada magistrada “las Farc se van a tener que parar de la mesa porque el Estado les incumplió”.



“Mi apuesta es la Paz, quiero ser clara con eso”, señaló Fajardo, quien destaca que ha tenido “una hoja de vida de más de treinta años al servicio del país. Desde muy joven fui servidora pública, he tenido una hoja de vida intachable”.



“Como juez constitucional, si llegara a ser elegida, mi misión será cumplir la Constitución. Mi familia ha sido víctima de la violencia, el abuelo de mis hijos murió en el Palacio de Justicia hace 31 años, participé en el proceso de paz con el M-19 como asesora jurídica, como jurista, como abogada, pero también como víctima de la violencia”, indicó la candidata a magistrada, quien junto a Alejandro Ramelli y Alejandro Motta conforma la terna del Consejo de Estado para integrar la terna para magistrado a la Corte Constitucional.



Este mismo miércoles, Benedetti dijo en entrevista con Blu Radio que “el Centro Democrático terminó apoyando al señor Motta -con el que no tengo absolutamente ninguna diferencia- y por lo tanto quedan dos candidatos que podrían, desde antes, saber que van a ayudar a la implementación de la paz”.



En ese sentido, advirtió que Alejandro Motta tiene gran cercanía con el exprocurador Alejandro Ordóñez, por lo que podría tomar decisiones en contra del proceso de paz.



Benedetti añadió que Diana Fajardo sería la candidata adecuada para proteger al proceso de paz, pues en el caso del otro ternado, Alejandro Ramelli, “no despegó”.