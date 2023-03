"Mi línea ideológica es clara, no soy tibio": Rodrigo Lara, precandidato a la Alcaldía de Bogotá

En la sección ‘Patos al Agua’, de Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el exsenador Rodrigo Lara se refirió a cómo ha estado, según él, gobernada la capital del país y cómo arranca su campaña a la Alcaldía de Bogotá.

"Bogotá está sumida en una crisis tanto social como de confianza. Son muchos los problemas. Me parece que es una ciudad que se ha gobernado con la mentalidad del ‘no se puede’. Todo lo que sea de servicios públicos de calidad para la clase media y los sectores populares no se puede, es demasiado caro y siempre se ofrece casi que lo mínimo, cuando es una ciudad que puede ofrecer cosas más importantes de lo que se ofrece hoy”, señaló.

Lara se refirió a las probabilidades que tiene de llagar a la Alcaldía de Bogotá y de sus banderas para lograr el triunfo en las elecciones de octubre.

“Tengo absoluta certeza que estas elecciones las voy a ganar por diferentes razones: primero, por mi determinación y voluntad de salir y librar esta batalla; segundo, porque está es una ciudad de sensibilidad mayoritariamente liberal y soy socialdemócrata y aquí hay que hacer transformaciones profundas”, indicó.

El exsenador también habló de las alianzas políticas que haría para llegar al Palacio de Liévano y del llamado que le hizo Roy Barreras para ser candidato de su nuevo partido.

“Mucha personas, desde diferentes sectores políticos me han manifestado su apoyo y se los agradezco, pero lo he dicho varias veces: mi candidatura va a ser totalmente independiente. No necesito padrinazgos ni de Cambio Radical ni de un partido x para arrancar una campaña”, señaló.

Finalmente, Lara recalcó su línea ideológica y resaltó sus cualidades para ser el candidato por el que los bogotanos voten para ser su mandatario.

“Yo soy profundamente liberal y socialdemócrata, esa es mi línea ideológica, yo no soy tibio; es decir, no me identifico con las indefinición ideológica. Creo en la línea de mercado, creo en el individuo como titular de derechos y en la iniciativa privada, pero también creo que el Estado está llamado a cumplir un rol”, enfatizó.

