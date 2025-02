Mi nombramiento no fue imposición de nadie: nuevo viceministro Jassir

Este lunes,17 de febrero, la canciller Laura Sarabia posesionó a Mauricio Jaramillo Jassir como nuevo viceministro de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien, cabe recordar, es profesor universitario y trabajó en RTVC. Este nombramiento generó polémica.

Además, es internacionalista de la Universidad Rosario, máster en geopolítica de la Universidad París 8 y en Relaciones Internacionales de Sciences Po Toulouse y, PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de Toulouse I.

En diálogo con Mañana Blu con Camila Zuluaga, el ahora viceministro habló se pronunció respecto a varios temas de la agenda y las polémicas que han surgido recientemente en el Gobierno.

Explicó cómo su nombramiento se dio de manera "concertada" tanto por la canciller Sarabia y el presidente Gustavo Petro. Enfatizó que no cree, según sabe, que su nombramiento haya sido “una imposición".

"No tengo información a la mano como para decir si el presidente impone viceministros, pensaría que en mi caso no fue así. En mi caso, esto fue una cosa concertada, creo que si Laura Sarabia no hubiera querido que yo hubiera llegado muy seguramente yo no estaría aquí sentado; ella es la ministra de Relaciones Exteriores", indicó.

Insistió en que su nombramiento en el Ministerio de Relaciones Exteriores fue una “iniciativa” por parte del jefe de Estado con la que la canciller Sarabia “estuvo de acuerdo”. En ese sentido y sobre su paso al Gobierno, respondió que ha tenido “mucho más tiempo” en la academia que en el sistema de medios públicos.

"Esto fue algo que se consensuó con la ministra en lo que ella estuvo de acuerdo así, de hecho, yo lo discutí con ella. Entonces no, no creo que mi nombramiento haya sido una imposición de nadie. Creo que fue, básicamente, una conversación que ellos sostuvieron y según lo que yo entendí, fue el presidente quien tomó esa iniciativa, pero la canciller Sarabia estuvo de acuerdo", precisó.

Su llegada y salida de RTVC

"Me acostumbré a estar en medios y por ser profesor y opinar o analizar en medios de comunicación, terminé llegando a RTVC , donde estuve aproximadamente un año y medio, pero en realidad mi vida ha sido la academia y dentro de la academia a veces he saltado a la asesoría política", aseguró.

Sobre su salida del canal y las versiones que surgieron alrededor de eso, dijo que no se trató de ningún malentendido y que se llevaba bien con su equipo, pero, como en todo, tenía “diferencias normales como los que puede haber en cualquier redacción”.

“Pero eso no tiene nada que ver. Mi salida se da básicamente porque pues el trabajo que estoy ejerciendo ahora aquí, en el Ministerio , es absolutamente incompatible en materia de tiempos. Creo que además contractualmente no podría”, afirmó.

Jaramillo también abordó temas cruciales como la crisis en Gaza y la reacción y el papel de Colombia en este conflicto. Sostuvo que la posición del país se alinea con la defensa del derecho internacional y de los principios de autodeterminación frente a decisiones unilaterales.

Relación con Venezuela y el contexto actual

El vicecanciller hablpo sobre la complicada relación con Venezuela y la postura del Gobierno colombiano. Aclaró que la administración Petro se opone a la injerencia y busca un enfoque crítico frente a la actual situación venezolana, favoreciendo el diálogo y la mediación en lugar de sanciones unilaterales.