Laura Sarabia presentó su renuncia protocolaria como canciller, a solicitud de Petro

La canciller de Colombia, Laura Sarabia , confirmó en la noche de este domingo, 9 de febrero, que presentó su renuncia protocolaria al cargo, en cumplimiento de la solicitud del presidente Gustavo Petro.

Esta decisión hace parte de una medida más amplia tomada por el presidente Petro , quien pidió la renuncia de todos sus ministros y jefes de departamentos administrativos, en lo que podría representar una reorganización del gabinete.

Sarabia expresó a través de su cuenta de X: "He expresado en repetidas ocasiones que no hay mayor privilegio ni honor que servir a los y las colombianas. Con el propósito de que pueda tomar las decisiones que considere más adecuadas, me permito presentar mi renuncia protocolaria al presidente".

He expresado en repetidas ocasiones que no hay mayor privilegio ni honor que servir a los y las colombianas.



Con el propósito de que pueda tomar las decisiones que considere más adecuadas, me permito presentar mi renuncia protocolaria al presidente @petrogustavo. — Laura Sarabia (@laurisarabia) February 10, 2025

Cabe recordar que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, presentó su renuncia irrevocable al cargo y agradeció al presidente Petro por haberle permitido trabajar en una "agenda política a favor de millones de trabajadores y trabajadoras, en la necesidad de cumplir con el mandato popular del Gobierno del Cambio".

Publicidad

A estas renuncias se sumó la del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, quien también puso su cargo a disposición del presidente Petro.

"Señor presidente, como desde el primer día, tiene usted a disposición mi renuncia protocolaria como Ministro de Minas y Energía, para que en su calidad de Jefe de Estado pueda reorganizar el gabinete y fortalecer la gestión en el periodo final de nuestro Gobierno. Usted y el país siempre contarán conmigo para trabajar sin descanso por la Transición Energética Justa y el Cambio", afirmó.