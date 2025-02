Laura Sarabia reacciona en sus redes sociales luego de atropellado consejo de ministros

El presidente Gustavo Petro, y su gabinete protagonizaron este martes un caótico consejo de ministros de más de cuatro horas de duración que por primera vez fue transmitido por televisión y redes sociales y reflejó las fracturas internas del Gobierno.

Petro decidió transmitir la sesión con el argumento de que "la democracia es que el pueblo pueda vigilar, participar" en las decisiones del Gobierno , pues cree que "todo acto administrativo debe ser público y transparente".

Las dos caras del Gobierno

El punto de quiebre lo marcó la vicepresidenta, que también es ministra de la Igualdad, y quien aprovechó que el espacio era transmitido al país para manifestarle públicamente a Petro su inconformidad por el nombramiento de Benedetti y para criticar a la canciller Laura Sarabia.

"No me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto su decisión; la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este Gobierno a esas personas que sabemos que tienen gran parte de responsabilidad con lo que está pasando", expresó Márquez, quien fue secundada en su crítica por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y por el director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar.

Benedetti, nombrado en el nuevo cargo por Petro, fue uno de sus mayores apoyos en las elecciones presidenciales de 2022 y su primer embajador en Venezuela, cargo que dejó en medio de un escándalo de escuchas ilegales en el que incluso amenazó con revelar supuestas irregularidades de la campaña del actual mandatario.

El trino de Laura Sarabia

Luego del atropellado consejo de ministros, la canciller Laura Sarabia, que fue una de las más criticadas en el enfrentamiento televisado entre el gabinete del presidente Gustavo Petro, publicó un mensaje a través de sus redes sociales llamando a la reflexión.

Revisar la metodología

En el cierre del consejo de ministros, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Jorge Rojas, calificó de "muy audaz, incluso arriesgada" la decisión de transmitir por televisión y redes sociales la sesión.

"En un gesto que valoro por su capacidad de transparencia y comunicación con la opinión pública, pero que seguramente tenemos que revisar en su metodología para que esta comunicación con el pueblo colombiano sea asertiva, tenga resultados y conclusiones", manifestó.