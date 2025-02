Duro reclamo de Alexander López a Petro; el presidente lo interrumpió y le habló fuerte

En un acalorado debate político, durante el consejo de ministros del martes, el director de Planeación Nacional,Alexander López , lanzó un fuerte reclamo al presidente Gustavo Petro por la composición del Gobierno y la designación de altos funcionarios en puestos estratégicos.

En su intervención, López cuestionó la presencia de figuras como Armando Benedetti y Laura Sarabia en el círculo cercano del mandatario, argumentando que su inclusión no representa los ideales ni la lucha histórica del movimiento que llevó a Petro a la presidencia.

López expresó su preocupación por lo que considera una falta de coherencia en la estructuración del gobierno. “Este es un proyecto que hoy se está presentando por primera vez ante el país y nosotros no compartimos y no podemos compartir que espacios tan estratégicos para nuestro proyecto no estén ocupados por hombres y mujeres que se han jugado toda la vida en este proyecto para que representen esa ideología y esa postura política que nosotros tenemos”, enfatizó.

Críticas a la influencia de Benedetti y Sarabia

El congresista también fue claro en su desacuerdo con la influencia que figuras como Benedetti y Sarabia han tenido en el gobierno de Petro. Hizo referencia a experiencias previas que, según él, han demostrado los riesgos de permitir que ciertos funcionarios monopolizaran la agenda presidencial.

“Nosotros no podemos permitir que un gobierno que tiene que ser del pueblo, que tiene que ser popular y que tiene que permitir la discusión, termine cerrándose. No puede ser que un ministro tenga que pedir permiso para hablar con el presidente. Eso no puede pasar”, sostuvo López, insistiendo en que el acceso a Petro no debe estar restringido por barreras burocráticas impuestas por ciertos asesores o funcionarios.

Además, el senador recordó una advertencia del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien les aconsejó no permitir la entrada de representantes del establecimiento tradicional a su gobierno, ya que estos podrían terminar debilitando el proyecto de transformación. “Nos lo dijo Lula como cinco o diez veces: ‘No dejen entrar a su gobierno a la gente del establecimiento, porque esa misma gente por dentro les puede hacer demasiado daño’”, citó López.

La dura respuesta de Petro

Mientras López avanzaba en su discurso, el presidente Petro lo interrumpió de manera tajante, marcando un claro distanciamiento de las críticas. Con una respuesta breve pero contundente, el mandatario cerró la intervención de López diciendo: “Hermano, hay que diferenciar si somos candidatos o gobernantes”.