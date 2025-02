Los momentos más polémicos del consejo de ministros de Petro

"Como feminista y como mujer no me puedo sentar en esta mesa de gabinete con Armando Benedetti, y yo no soy la que voy a renunciar porque no renuncio ni al proyecto ni al Gobierno", este fue el reclamo de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad al presidente Gustavo Petro en el… pic.twitter.com/kC67axDCgJ