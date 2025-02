Dura crítica de Francia Márquez a Petro: "Pensé que sería su aliada, pero estoy relegada"

Diversas opiniones en torno al Consejo de Ministros que se llevó a cabo este martes, 4 de febrero, en la Casa de Nariño en Bogotá, encabezado por el presidente Gustavo Petro. Pero una de las más críticas en esta conversación fue la vicepresidenta Francia Márquez, quien fue directa al mencionar que veía fallos al interior del Gobierno nacional y no "pensaba quedarse callada" para denunciar lo que veía mal.

Fue al final de la conversación del gabinete cuando,en su intervención Márquez, mencionó varios temas puntuales. Uno fue el trabajo que se ha hecho en el Pacífico colombiano para avanzar en el desarrollo de la región, tanto para la población rural como en los municipios, que, según ella, una región que ha estado "históricamente excluida". Pero fue más allá en pedir una revisión al presidente por este tema, sino por la seguridad actual del país: "Me dan miedo las armas".

"Me duele como mamá, porque crecí en el marco del conflicto armado y no manejo el lenguaje de la guillotina ni nada eso, porque no soy ni he estado nunca vinculado a un grupo armado, así que de armas, me dan miedo. Se lo digo aunque sí me han puesto las armas, en este Gobierno y antes de este Gobierno (...) No es posible que no pueda ir a mi casa. No solo es la fuerza público, ¿dónde están las órdenes de captura de esa gente? Hacen y deshacen en los municipios. Me duele que me digan que estaban mejor antes de que yo llegara a este Gobierno", le dijo Márquez a Petro.

Francia Márquez Foto: AFP

"¿Dónde está la política de la paz total?"

Otro punto el cual discutió la vicepresidenta fue lo que para ella es el "fracaso" la política de la paz total del Gobierno Petro. Dijo que el país se encuentra en un peligro constante no solo en el Pacífico, sino en territorio y prueba de ello lo que sucede en el Catatumbo. Mencionó que nunca se opondrá a los diálogos con estos grupos, pero aseguró que "espera estar equivocada" de pensar que algunos nombramientos sean por chantaje para "destruir un sueño de país".

"La gente tiene esperanza de cambio y de transformación. Usted y yo fuimos le dijimos que los íbamos a liderar. A Laura (Sarabia) no la conocía ni a Benedetti ni a usted, lo viene a conocer en este proyecto. Pero he visto cómo la gente se confirma y sí tengo miedo, temor y preocupación de que terminemos quitándole los sueños y esperanzas a un pueblo. Espero esté tomando la decisión correcta y aquí estaré. Mi carta de renuncia se la puse desde el mismo día que me designó de ministra de la Igualdad. Usted sabe que está en el escritorio y la puede firmar cuando considere", añadió.

Gustavo Petro y Francia Márquez // Foto: AFP

"Pensé que iba a ser su aliada"

La vicepresidenta aseguró que nunca creyó en la política y siempre atacó a los politiqueros por ser quienes se apoderaron de su pueblo, y, así, terminaron llegando grupos ilegales. Reiteró que "espera estar equivocada" y dijo que "el país tenía razón al decir que estaba relegada".

"La gente tiene razón, me tiene relegada. Pensé que llegaba aquí a ser su aliada y yo se lo dije, no soy su enemiga. Vengo a acompañarla y vengo a construir un proyecto de nación. No he sido de izquierda ni de derecha, no he militado en nada. He sido una activista defensora de la vida, de los derechos humanos, de la naturaleza y del territorio y eso sigo siendo. Presidente acá estoy y camino hasta dónde usted quiero. No vengo a guardar silencio de las cosas que no considero que estén bien. Se lo digo con la le alta y el respeto que siempre le ha dado", expresó.