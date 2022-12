Mientras Uribe y Pastrana se alían, la Unidad Nacional se divide

Mientras que sectores aliados la califican como positiva, desde partidos como Alianza Verde y La U se han escuchado críticas por considerar que es más de lo mismo.

“El señor Pastrana y el señor Uribe, que se han echado vainas entre ellos toda la vida, ahora unidos, no falta sino que se les una Vargas Lleras y acuérdense de mí, acuérdense de este día, que van a terminar unidos todos esos piscos del pasado: Vargas Lleras, Pastrana y Uribe, toda esa gente que es el pasado de este país”, dijo Claudia López, precandidata presidencial.

Por su parte, el senador Roy Barreras (La U), quien también busca llegar a la Casa de Nariño defendiendo la bandera del proceso de paz, afirmó que este hecho político no es una alianza, “sino un matrimonio perverso entre dos rabias, la de Pastrana por no haber hecho él la paz con la que fracasó en el Caguán, y la rabia inexplicable del expresidente Uribe de no haber acabado él con las Farc, que esta semana se acaba como guerrilla gracias a la paz”.

Los precandidatos del uribismo también se han pronunciado en las últimas horas y, en términos generales, la noticia ha generado respaldo. “Aquí no hay proyecto individual, hay un proyecto de país, de ganar en primera vuelta y asegurar que esa fórmula de presidente y vicepresidente le permita a Colombia recuperar el rumbo”, afirmó María del Rosario Guerra.

Para Carlos Holmes Trujillo los dos ex presidentes han trabajado durante muchos años en procura de alcanzar la paz, en un momento de la historia tuvieron diferencias por la particular coyuntura que se vivía, pero luego empezaron a coincidir frente a la forma como el presidente Santos ha conducido el proceso de las Farc y el contenido de los acuerdos”.

La Unidad Nacional se divide mientras que hay sectores que se alían, los partidos de la coalición de Gobierno muestran divisiones, no solo entre ellos, sino también internamente. Las posiciones críticas de Jorge Enrique Vélez, director de Cambio, en temas relacionados con el proceso de paz, han generado rechazo por parte de congresistas como Armando Benedetti, quien pidió al Gobierno replantear si esa colectividad debe hacer parte de la Unidad Nacional en la próxima legislatura.

“La coalición de Gobierno se debilita cada día en la medida en que se pierde de vista, no lo que está en juego, sino lo que se podría obtener en las próximas elecciones. La característica de la política colombiana ha sido jugar siempre al partido ganador y hoy en día, cuando las ideologías se han debilitado casi totalmente, el juego se vuelve más complicado y personalista. Veremos en las próximas semanas el trasfuguismo que es algo qu ha caracterizado a la política colombiana en los próximos años”, explicó el politólogo Rubén Sánchez, de la Universidad del Rosario.

El ministro del Interior Guillermo Rivera, sostiene que mientras Cambio Radical siga acompañando los proyectos que permitan implementar los acuerdos de paz, no ve razones para que salgan de la Unidad. El Gobierno confía en mantener las mayorías, pues el próximo 20 de julio arranca la recta final del fast track, y de ello dependerá que iniciativas como la reforma electoral y la que crea 16 circunscripciones especiales de paz sean aprobadas.