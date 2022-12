MOE pide a Vargas Lleras revelar cuentas de su campaña de recolección de firmas

La directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios, manifestó que la inscripción por firmas se “está prestando para que se rompan todas las reglas electorales” y por esa razón pidió al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras cuentas sobre su campaña.



“Permite empezar la campaña ya, mientras que el resto de precandidatos tienen que esperar hasta la inscripción. Permite que no se tengan que hacer cuentas de las campañas porque la recolección de firmas no es pública ni se encuentra en línea”, dijo.



Agregó que esto termina pervirtiendo una figura que tenía como propósito la inscripción de aquellos ciudadanos que sentían que ningún partido los representa.



De otro lado, el arquitecto Simón Vélez, quien lidera el comité de inscripción que busca llevar a la candidatura a Vargas Lleras, manifestó que las firmas son una manera de poner a los ciudadanos a participar, desde la base.



“Me parece un ejercicio muy bonito, muy democrático: que no sea la decisión de un partido, sino de quienes pensamos votar”, indicó.



Finalmente, el presidente de Cambio Radical, Rodrigo Lara, dijo que la colectividad no ve problema alguno en que el ex vicepresidente busque inscribir su candidatura a la Presidencia a través de firmas.



“La noticia fue bien recibida. Los congresistas de Cambio Radical entienden que el liderazgo del doctor Vargas Lleras transciende los linderos de una colectividad”, dijo.



Le puede interesar: Candidatos por firmas estarían haciéndole trampa a la democracia: MOE.



Para el líder político, manifestó que los problemas de corrupción han afectado a todos los partidos políticos y que por lo tanto no es un problema exclusivo de la colectividad.



“Ese es un mal que aqueja a todos los partidos políticos que terminaron convirtiéndose en verdaderos confederadores de sectores o movimientos regionales”, dijo.



Específicamente sobre Vargas Lleras, Lara dijo que su gestión ha sido pulcra.



Publicidad



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad