Movidas del Gobierno para que Julián López presida la Cámara: ¿trampas y mermelada?

A tres días de que se dé la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República para el último año legislativo, sigue el pulso por quiénes ocuparán las presidencias de las mesas directivas de las plenarias tanto del Senado, como de la Cámara de Representantes.

La pelea más fuerte está dentro de la Cámara, en donde la ruptura de los acuerdos que le daban la Presidencia a Cambio Radical y a su candidato, el representante Néstor Leonardo Rico Rico; terminó abriendo la baraja de aspirantes entre Alejandro Ocampo (Pacto Histórico), Juan Carlos Wills y Alexander Quevedo (Partido Conservador), Jorge Eliecer Tamayo, Wilmer Carrillo y Julián López Tenorio (Partido de la U).

Incluso este último (López Tenorio), habría obtenido en esta última semana, los votos necesarios para ganar la contienda, luego de una reunión de cuatro horas con el presidente Petro el pasado martes, por lo que el congresista vallecaucano estaría promoviendo su campaña como el ‘ungido’ por el Ejecutivo.

Sin embargo, las dudas y el malestar sobre la manera como López estaría obteniendo los respaldos de los congresistas comenzaron a rondar por los pasillos del Capitolio.

Blu Radio conoció un chat que habría sido enviado desde el entorno de la campaña de López Tenorio a varios representantes en donde explican cómo éste lograría la victoria el domingo mediante la intervención del ministro del Interior, Armando Benedetti, cómo habría tumbado las aspiraciones de sus contrincantes y como habría acordado su aspiración con las distintas bancadas.

“(Armando) Benedetti ya le dio la orden al Pacto. Ya se cuadró una cosita con Racero y con otro, y ellos hacen la tarea dentro del Pacto del apoyo y parar rápido lo de Ocampo, porque está atravesado y ese mka sí es capaz de jodernos la vaina. Los conservadores están entregados al gobierno, a Ape (Cuello) ya le dijeron cómo es la vuelta y a Wills le van a dar ENTerritorio y queda listo y el grupo de (Jorge Alexander) Quevedo, Luis (Díaz) Mateus, los del Tolima y (Héctor Mauricio) Cuellar son unos huevones y con ellos no pasa nada. A las mujeres liberales y a un grupito ya les dijeron cómo hay que votar y van a llamar a (Héctor) Chaparro, a (Álvaro) Rueda y a (Álvaro) Monedero para decirles que deben apoyar y los demás se pegan, el Gobierno los tiene cuadrados. A las víctimas también ya les dieron la orden que es con nosotros y los verdes los cuadra Jaime Raúl (Salamanca) y listo. Habemus presidente”, se puede leer en uno de los apartados del chat conocido por Blu Radio:

Lo curioso de este chat, que habría sido enviado en la mañana de este jueves 17 de julio, es que varios de los movimientos que se señalan allí, se estarían haciendo evidentes. Uno de ellos, la pelea al interior del Pacto Histórico para tumbar la candidatura de Alejandro Ocampo y la polémica por el comunicado en respaldo a López, que habría sido publicado en las redes sociales del Pacto el pasado miércoles, pero sin contar con la autorización y conocimiento de la bancada.

También llama la atención la mención específica del representante Wills, quien durante toda la semana e incluso desde mucho antes, había insistido en su aspiración a presidir la Cámara Baja; pero que en la tarde de este jueves, a través de sus redes sociales, habría declinado su aspiración a favor de López, compartiendo una foto con el congresista vallecaucano y un mensaje de respaldo:

“Hoy damos un paso firme por la unidad, fruto del consenso y del compromiso con las garantías necesarias para el buen desarrollo de la próxima legislatura. Apoyamos a @julianlopezte para presidir la @CamaraColombia. #colombiasíimporta”.

🇨🇴Hoy damos un paso firme por la unidad, fruto del consenso y del compromiso con las garantías necesarias para el buen desarrollo de la próxima legislatura. Apoyamos a @julianlopezte para presidir la @CamaraColombia. #colombiasíimporta pic.twitter.com/kyqMZ1MSWx — Juan Carlos Wills Ospina (@juanchowills) July 17, 2025

Al ser consultado por Blu Radio sobre el chat que circula entre varios congresistas, molestos con la actuación de López Tenorio, Wills aseguró que no ha pedido puestos en ENTerritorio, que esta entidad no fue moneda de cambio para declinar su aspiración y que no tiene intereses en la entidad.

“No me han dado ningún cargo en ENTerritorio y no tomé una decisión por ningún cargo; sino por una decisión que tomé en compañía de mis compañeros de bancada y que por supuesto ellos, quienes me acompañaban en este propósito, pues yo tampoco los iba a someter a una derrota [...] No hay ningún interés más que el acompañamiento a Julián, el interés es personal. Tomé la decisión porque evidentemente no tengo hoy los votos necesarios para llegar a la presidencia y decidí acompañar a Julián, quien además es un viejo amigo, sé de sus calidades y sé que lo hará muy bien en la presidencia (de la Cámara)”, insistió el representante por Bogotá.

Lo que varias fuentes consultadas por BLU Radio señalan, es que si bien López está consolidando varios votos a su favor, su victoria no está asegurada, ya que incluso desde la bancada de su propio partido no ven con buenos ojos la forma como se ha comportado el representante hacia ellos mediante maltrato, y que especialmente la forma descarada como está haciendo campaña estaría ocasionando malestar en varias bancadas, que podrían dudar en respaldarlo, en la tarde de este 20 de julio.