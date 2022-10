Navarro Wolff denunció afiches “engañosos” de su aspiración a la Alcaldía de Bogotá

Sorprendido se mostró el precandidato a la Alcaldía de Bogotá Antonio Navarro Wolff con unos afiches bajo un puente de la capital, donde se invita a votar por él y, junto a su rostro, se llama a elegirlo en una dinámica que desde la Alianza Verde se ha indicado será a través de encuestas en hogares para saber si es Navarro o Claudia López el candidato o candidata en la próxima contienda electoral en la capital.

Le puede interesar: Fuerzas Militares condecoraron a Antonio Navarro

Publicidad

“Son tan sospechosos esos afiches que dicen “Vote por Navarro” y no hay votación. Lo que hay es una encuesta. Organizamos ya una brigada para retirarlos ¡Qué cosa!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Son tan sospechosos esos afiches, que dicen “Vote por Navarro” y no hay votación.

Lo qué hay es una encuesta

Organizamos ya una brigada para retirarlos

Que cosa! pic.twitter.com/txplvhkUDI — Antonio Navarro (@navarrowolff) March 30, 2019

“Los afiches que han aparecido pegados en sitios públicos donde está prohibido pegar afiches diciendo que voten por Antonio Navarro, no son de la campaña. Lo digo con toda claridad: no estamos pidiendo a nadie que vote, no estamos en una votación sino en una encuesta. La consigna nuestra es “en la encuesta Navarro es la respuesta”, nada de vote. Es claro que es una campaña para perjudicarnos y no tenemos ninguna responsabilidad”, agregó el exsenador.



No sólo condenamos a quienes pegaron afiches anoche para perjudicar mi campaña, sino que estamos ayudando a retirarlos pic.twitter.com/vX1GHas6IL — Antonio Navarro (@navarrowolff) March 30, 2019

Por favor, ayúdenme a identificar a quiene pegaron estos afiches anoche 29 de marzo

Buscan perjudicar mi campaña

Con cooperación ciudadana, buscaremos a los responsables

Gracias pic.twitter.com/wc0sPaf0uE — Antonio Navarro (@navarrowolff) March 30, 2019

Publicidad



Situación similar había denunciado Claudia López hace algunas semanas, en las que puso en evidencia la circulación de volantes en varios sectores de Bogotá, donde se estaba repartiendo propaganda política sin haber arrancado de forma oficial las campañas.