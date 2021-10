No creo que haya un candidato definido en el Centro Democrático: Paloma Valencia

La senadora Paloma Valencia hace parte de la baraja de precandidatos del Centro Democrático. De acuerdo con el Comité de Ética del partido, ella reúne los requisitos para continuar junto con Óscar Iván Zuluaga, María Fernanda Cabal, Rafael Nieto y Josué Alirio Barrera la carrera para llegar a la Casa Nariño.

En Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, Valencia habló sobre sus propuestas, el acuerdo de paz y lo difícil que es para ella como mujer hacer política.

“En primer lugar, la senadora Valencia aclaró que en el Centro Democrático no se hace lo que dice Álvaro Uribe: “Siempre dicen eso, pero el presidente Uribe es un hombre respetuoso y si el partido sufre algo es de un desorden democrático porque todo el mundo opina. No creo que haya un candidato definido o ya esté arreglado”.

Luego, se refirió a los retos que tiene el país. “El gran problema de Colombia es la generación de empleo. Es el primer gran desafío, por eso he considerado que la reactivación económica y, en especial, el apoyo a la microempresa tiene que ser fundamental, no hay mejor política social que el empleo”, añadió.

La precandidata Valencia también dio su opinión sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz con las Farc. “Soy de la teoría de que uno no puede decir que pasa la página aplastando media Colombia. El acuerdo de La Habana necesita escuchar las voces de quienes votaron no. Tenemos derecho, además que ganamos. Lo lógico es que el país avance a crear instituciones en donde todos estemos representados”, señaló.

Finalmente, la senadora reiteró que es difícil hacer política en Colombia siendo mujer, pues son víctimas de críticas que a los hombres no se les hace.

“Yo creo que nos da más duro muchas cosas. Los comentarios es que ‘no me gusta el pelo de Paloma’, entre otras cosas. No he visto que hagan lo mismo con Sergio fajardo, Federico Gutiérrez. (…) Colectivamente no sabemos cómo tiene que ser la mujer que puede gobernar. Eso hace la política de las mujeres difícil”, destacó.

