“En ninguna parte dice que esto se creó para evadir impuestos”: Fidel Cano sobre Pandora Papers

Pandora Papers es la nueva revelación de documentos financieros secretos de políticos, artistas, empresarios y hasta deportistas. Se trata de una investigación periodística a nivel mundial, que en Colombia fue encabezada por la alianza entre El Espectador y CONNECTAS.

Fidel Cano es el director del reconocido medio de comunicación colombiano, y en diálogo con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, explicó cómo se llevó a cabo esta investigación.

“El equipo estuvo viendo la base de datos desde hace un año. En los últimos dos meses empezaron a profundidad a sentarse con las personas que salían en estos documentos para clarificar todo”, dijo Cano.

Además, aclaró: “En ninguna parte dice que esto se creó para evadir impuestos. En ninguno de los casos de esta revelación en el mundo entero dice que se creó para evadir impuestos, tendrán que dar explicaciones. Son las autoridades las que tienen que determinar”.

El director también se refirió a la polémica que hay con el director de la DIAN, Lisandro Junco, sobre este mismo tema.

"Yo respondo por lo que sale en el artículo de El Espectador, más allá de interpretaciones no puedo responder (…) Nadie me ha podido decir una cosa que no sea cierta de ese artículo (…) Mi equipo se reunió varias veces para hablar con él. Ahí está contrastado con las explicaciones de quienes las quisieron dar”, añadió.

