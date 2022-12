“No es indisciplina”, dice Navas Talero sobre asistir a instalación del Congreso

La bancada de oposición anunció que estará presencialmente el próximo lunes en la instalación del Congreso de la República.

Al respecto, el senador Germán Navas Talero, del Polo Democrático, dijo que se trata de un acto de solidaridad con las personas que, día a día, tienen que salir de sus casas, por motivos laborales.

Publicidad

“Hay muchas gentes en las calles, trabajando, en los almacenes, entonces por qué nosotros no podemos hacerlo. No es un acto de indisciplina. Es porque nosotros somos personas que estamos muy bien pagadas, entonces por qué no hacerlo”, explicó.

A la pregunta si no le da temor por su edad, Navas Talero, de 79 años expresó que

no corre ningún riesgo, pese a su avanzada edad.

Veea aquí:

“En una situación como estas, con todas las medidas del caso, no corro ningún riesgo”, puntualizó.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: