“No hay una posición bancada”: Víctor Salcedo, codirector La U, frente a reforma a la salud

La reforma a la salud logró pasar los debates en la Cámara de Representantes y ahora pasa a debate en el Senado. En esa instancia, el partido de La U puede marcar la diferencia entre la victoria de la reforma o el hundimiento del proyecto.

Para hablar sobre el tema se conectó a Mañanas Blu, con Camila Zuluaga; Víctor Manuel Salcedo, codirector del partido de La U.

"La posición de bancada no ha sido unificada y yo tengo que reconocerlo en la Cámara, por ejemplo, el único que votó negativa a la reforma a la salud fue Víctor Manuel Salcedo. De resto (...) se retiraron de la votación porque consideraban que tenían impedimentos (...) El resto votaron positiva en la reforma y yo hoy se lo tengo que decir. En la bancada conjunta del partido de la U no hay acuerdo frente a cuál es la posición frente a las reformas y allí yo si no quiero comprometer la colectividad será responsabilidad de los senadores. ahora, frente a lo que suceda en el futuro, frente a la reforma de la salud", indicó Salcedo.

Según Salcedo, su postura frente a la reforma a la salud que presentó el Gobierno de Gustavo Petro en crítica, pero eso no quiere decir que toda la bancada del partido piense lo mismo.

"Yo no puedo responder por el resto de la bancada. Yo tengo que decirle cuál es mi postura y mi postura ha sido crítica frente a la reforma. Yo aventurarme a decir que aquí va a haber una negociación individual, pues sería irresponsable, pero yo también le tengo que decir hoy que no hay una posición bancada y eso está claro frente a la votación. Yo se la expuse en Cámara y esperemos que va a pasar en el Senado. Mañana creo que estamos citados a la última bancada del año y vamos a ver qué escucharemos pero, la verdad, no le auguro a esa bancada una determinación unificada", señaló.

El codirector del partido de la U, indicó durante la entrevista la razón del porqué no le parece que la reforma a la salud sea aprobada.

"¿Por qué no voté la reforma a la salud? Porque no tenía marco fiscal, porque me parece que el período de transición es muy corto, porque me parece que se pone en riesgo el aseguramiento y porque me parece que la gestión del riesgo en salud, hoy, lo único que hace es tropezar unos tag y todo a pesar la las famosas funciones de las escuelas de salud y vida", puntualizó.

