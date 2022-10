“No pasó a mayores”: senador Lidio García sobre supuestos golpes de Uribe

El senador liberal Lidio García negó que el expresidente Álvaro Uribe lo haya golpeado durante una discusión en el Congreso de la República, una versión que surgió este miércoles.

“Hubo algunos comentarios que él me hizo y que yo le hice, pero no pasó de un momento de calentura de debate, como es normal en nuestro es escenario. Eso no pasó a mayores”, dijo en un audio enviado a Mañanas BLU.

Esa misma versión la sostuvo la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia quien escribió en Twitter: “Ante la mentira de que @AlvaroUribeVel le pegó a Lidio García quiero aclara que yo estaba ahí. Jamás hubo golpes o discusión. Solo un respetuoso reclamo a quien como aspirante a la presidencia del Senado debe buscar que haya debate y garantías para todos".