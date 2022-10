No recibí notificación por escrito para negarme entrada a Cuba: Pastrana

Después de que el Gobierno de Cuba impidió la entrada y mandó de vuelta a Bogotá a los expresidentes Jorge Quiroga, de Bolivia, y Andrés Pastrana, de Colombia, el exmandatario colombiano crítico la actuación de la Cancillería colombiana y señaló que no recibió apoyo en esta situación.

"Es vergonzoso el comunismo de la Cancillería, la canciller es una defensora de la dictadura y no de las democracias”, dijo Pastrana, quien aprovechó para lanzar duras críticas al Gobierno Santos, al decir que “ha apoyado la dictadura de Venezuela y Cuba en siete años".

"No me amedrentó Pablo Escobar, ¿me va a amedrentar un embajador que diga que no me va a recibir?", añadió.

Los dos exmandatarios latinoamericanos viajaron a La Habana para recoger el premio que lleva el nombre del fallecido disidente cubano Oswaldo Payá, sin embargo, el gobierno de la isla impidió su entrada y los envió de vuelta a Bogotá.

Pastrana señaló que le pidió al presidente de Cuba, Raúl Castro, una reunión para entablar un diálogo, pero el mandatario, al parecer, se lo negó.