No sabía en que gastaban el dinero, solo los aportaba: extrabajador de congresista Carlos Carreño

El congresista Carlos Alberto Carreño, representante por el Partido Comunes, ha quedado en el centro de una controversial investigación sobre corrupción en Colombia al ser acusado, presuntamente, de cobrarles a sus subalternos parte de su salario.

De acuerdo a un informe presentado el pasado domingo por Noticias Caracol, el dinero, al parecer, fue usado para cubrir gastos personales y campañas políticas. El caso puso en la mira de la justicia al Partido Comunes, que surgió tras el acuerdo de paz con las Farc.

Camilo, como se hizo llamar por seguridad para esta entrevista y extrabajador de la UTL de Carlos Carreño, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre su experiencia.

De acuerdo con Camilo, nunca supo exactamente el uso de los fondos, pero aseguró que la obligación de aportar a la "gestión política" era parte habitual de su trabajo.

"Los aportes, que en su momento se hacían, eran obligatorios, pero no era como decir que te colocaban un arma en la cabeza, no era así, pero sí iba ligado a los contratos laborales y a las formas en las que uno desarrollaba su trabajo. Desde el momento en que empezamos a trabajar, en mi caso, sí se me pidió un aporte que, al principio, decían que era para movimientos y gestiones de lo que tiene que ver con el trabajo territorial de la unidad técnica legislativa. Yo no sabía en qué se gastaban ese dinero, solo los aportaba", afirmó Camilo.



Amenazas

Camilo afirmó que tanto el como varios compañeros de trabajo han recibido amenazas.

“La situación ha sido angustiante y llena de amenazas. Algunos testigos se han visto obligados al exilio y probablemente yo también tenga que estar haciendo esas vueltas. Esta situación tiene muy conmocionados, no sólo a mí, sino a toda mi familia, ya que nosotros nunca habíamos vivido una situación", dijo.



Denuncias sobre ese tipo de prácticas

El testimonio de Camilo da muestra de que este no es un caso aislado. Otros congresistas también han sido señalados por prácticas similares.

“En la unidad técnica legislativa, todos los que pasaron debieron haber dado un aporte. No es algo raro en la política colombiana,” afirmó.

La Corte Suprema se enfrenta a un dilema importante. Con pruebas y testimonios que sugieren un patrón de conducta ilegal, se espera que tomen una decisión que podría cambiar el rumbo de la política colombiana.

“Las evidencias son contundentes. Hay testimonios fuertes y creo que esto podría llevar a una condena,” concluyó Camilo.

