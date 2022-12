No soy el candidato ni del Gobierno ni de las Farc: Humberto de la Calle

En entrevista exclusiva con Noticias Caracol, el exjefe negociador en los diálogos de La Habana, Humberto de la Calle, señaló que es completamente falso que él sea el candidato de las Farc o del Gobierno.

Dijo que esto son solo rumores dentro de lo que calificó como “propaganda política” de algunos sectores.

“A las Farc siempre les dije que no tenían que cambiar su ideología, ni nosotros nos íbamos a dejar convencer por ellos”, precisó.

El precandidato a llegar a la Casa de Nariño aseguró, además, que a veces le preocupa el lenguaje de las Farc porque siente que pierden la sintonía con el Estado y la sociedad.

“La sociedad no quiere a las Farc y con razón porque el cumulo de delitos fue enorme. Nosotros no fuimos a La Habana a aplaudir los delitos de ellos, sino a impedir que continuara la sangre en Colombia”, añadió.

Asimismo, mencionó que se siente optimista frente a los acuerdos entre el Gobierno y el ELN en Quito, Ecuador.

“Ojalá lográramos terminar el ciclo en las negociaciones con el ELN por el bienestar y el futuro del país”, agregó en diálogo con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas.

Relación con el presidente Santos

De la Calle aseguró que tiene una muy buena relación con el presidente Juan Manuel Santos, de quien dijo se siente completamente agradecido.

“Tengo una gran deuda de gratitud con el presidente. No voy a caer en la invitación de algunos asesores de romper relaciones con Santos para sumar votos”, sentenció.

Sin embargo, explicó que tiene “independencia política” y que no es el candidato del Gobierno.

“No tengo una mecanógrafa en un ministerio, no tengo un solo enviado público porque yo no uso cuotas políticas y no soy clientelista”, aseveró.

“Yo respondo hasta por la última coma de las 311 páginas de los acuerdos”, dijo.

Finalmente, precisó que se siente “capaz” de manejar este país por su experiencia y porque defenderá los acuerdos y la paz por encima de todo, “por el fututo del país”.

