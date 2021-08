"No voy a servir de fachada de nadie": Alejandro Gaviria, candidato presidencial

El exministro de salud Alejandro Gaviria , quien oficializó su candidatura a la Presidencia de la República este viernes tras renunciar a la rectoría de la Universidad de Los Andes, habló de los retos que asume en la vida pública y de la ofensiva en su contra en redes sociales. Además, aseguró que no permitirá que su nombre se use como fachada de nadie y que esta semana se reunirá con la familia Galán y con Rodrigo Lara Restrepo.

"Las prácticas de la política tradicional tienen que cambiar y van a cambiar. Yo no voy a servir como fachada de nadie . Bajo esas condiciones, si hay fuerzas liberales que quieren sumarse, bien las respeto y creo que le harían bien a esta campaña", sostuvo.

" Yo soy ante todo un liberal , una persona que cree en la dignidad humana, que cree en la libertad humana como autovalor fundamental", complementó.

Acerca de las 'Fake News' que circulan en redes sociales, Gaviria expresó desagrado y preocupación.

" Se miente descaradamente ", reprochó el candidato respecto a noticias falsas difundidas en redes sociales.

"Lo que más me inquieta es la forma como se hace hoy política en Colombia y en el mundo. Basada en agravios, en la destrucción de la persona, en los intentos por destruir la familia y las mentiras, las calumnias amplificadas por esas maquinarias de desinformación en las que se han convertido muchas redes sociales. Esa es la complejidad", agregó.

Según el aspirante presidencial, su mamá lo llamó recientemente al borde del llanto para compartirle una desinformación que circulaba en redes sociales.

"Encontraron que mi mamá creo que es la prima sexta o séptima de Álvaro Uribe y eso fue de alguna forma caricaturizado, de la primera sexta pasó a la prima hermana y de ahí la hermana. Lo que dicen en las redes sociales es que es el otro primo del 'Matarife'. Esto es una locura. Es una absoluta locura", afirmó.

"Un senador de la República, Wilson Arias, sin ningún reato, dijo 'es la ficha de Luis Carlos Sarmiento, perteneció a la junta directiva de Corficolombiana' y nunca me he reunido en la vida con Luis Carlos Sarmiento, cuando le dije que rectificara, me dijo que no lo haría. Es la forma como se miente descaradamente y al mismo tiempo se lucha por la corrupción me parece inquietante", complementó.

Gaviria se refirió, además al caso de Camila Abuabara e hizo una autocrítica frente al comportamiento que tuvo en redes sociales, pero aseguró que la polémica es un "debate basado en la calumnia".

"Cualquier ministro de Salud tendría que tomar la misma decisión. El tratamiento a Camila Abuabara en Medellín fue el mismo que le harían en Estados Unidos. Cuando se tomó esa decisión tenía sobre la mesa la recomendación de la Sociedad Colombiana de Hematoncología, diciendo que el tratamiento debía ser en Colombia por respeto a los médicos y a los recursos públicos del sistema de todos", afirmó.

"En ningún momento el Ministerio de Salud le violó los derechos fundamentales a Camila Abuabara. De lo único que yo me arrepiento no es de la decisión, la volvería a tomar, la hice con apego a la jurisprudencia, la ley y las recomendaciones de todos los expertos médicos, bioéticos y especialistas", añadió.

"De lo que arrepiento fue, en su momento, es no siendo tan antipático, más compasivo. Aquí hay un tema trágico, lo dije en varias oportunidades, hay una persona, hay un ser humano. No haber hecho una declaración pública, haber expresado esa dificultad. Un tema de forma, tal vez en algún momento, todavía no recuerdo perfectamente las circunstancias", complementó.

