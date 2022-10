No voy a terminar donde Gustavo Petro en primera vuelta: Inti Asprilla

Una nueva fractura quedó en evidencia este martes en la Coalición Colombia, integrada por Compromiso Ciudadano, el Polo Democrático y la Alianza Verde.

Este martes, Inti Asprilla, cabeza de lista a la Cámara por los verdes, solicitó a su colectividad reconsiderar inmediatamente el apoyo a la candidatura presidencial de Sergio Fajardo.

En entrevista con BLU Radio, Asprilla dijo que toma esa decisión no como petrista, sino como un candidato al que le preocupa que Fajardo “no tome posiciones concretas sobre temas coyunturales”.

“Sergio Fajardo se ha distinguido por ser una persona que no toma posiciones concretas respecto a los problemas que tiene el país y la ciudad de Bogotá”, expresó.

Agregó que ninguno de los problemas que ellos han elegido en su ejercicio político han sido adoptados por el programa del exgobernador de Antioquia.

Asimismo, Asprilla dijo que respetará la decisión que tome el partido y enfatizó en que hay un gran descontento en el partido, no solo desde el ala progresista, sino de personas más del centro, respecto a la candidatura.

Finalmente, el representante negó que esté en contra de la candidatura para apoyar a Gustavo Petro.

“No apoyaré la candidatura de Petro hasta que mi partido no haya tomado una decisión. Si mi partido toma definitivamente la decisión de seguir apoyando a Fajardo no voy a ir a apoyar a Gustavo petro”, expresó.