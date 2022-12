Nos opondremos a tesis de Farc, queremos derrotarlas con votos y sin balas: De la Calle

En sus palabras como ganador de la consulta liberal, que lo deja como candidato único de ese partido para las presidenciales de 2018, Humberto de la Calle señaló que se opondrá al discurso de las Farc y las derrotará en las urnas, “con votos y sin balas”.



“Obviamente nos opondremos a las tesis de la Farc, y por ello mismo queremos derrotarla con votos y sin balas, a punta de argumentos. Así como nosotros estamos cambiando la historia, no vamos a permitir que queden en el olvido millones de víctimas. Pero no perdamos de vista que aquí no se trata de cambiar el pasado sino de cambiar nuestra manera de afrontar el futuro”, dijo.



El candidato liberal dijo, además, que “querer volver al conflicto armado es una postura inmensamente egoísta”, por lo que trabajará de la mano de las víctimas para consolidar la paz en el país.



“Llegó el momento de ir más allá de los acuerdos que lograron acabar con la guerrilla más antigua del mundo. La verdad es que hoy comienza a ser posible construir la tranquilidad necesaria para vivir sin miedos. Vivir tranquilos, es vivir con paz y con seguridad”, añadió en su discurso, en el que agradeció a todos los que lo apoyaron en su carrera hacia la Casa de Nariño.



De la Calle hizo un llamado al país para que crea en el poder de las mujeres, deje atrás los señalamientos y la polarización y se encamine hacia “la paz verdadera”.



“Hoy ganamos los que creemos que las mujeres deben tener las mismas oportunidades que los hombres para salir adelante, y los que creemos que todos podemos ser quienes somos realmente, sin ser señalados ni marginados”, precisó.



“Aquí estamos los convencidos de que el combate contra la pobreza es la llave para que seamos verdaderamente libres. No queremos una Colombia que se duerme tranquila mientras son tantos los niños que se quedan sin comer y sin una educación que les permita tener un futuro digno”, agregó.





