Política  / Nueva crisis en la Fuerza de las Regiones, sacaron a exgobernador Héctor Olimpo de la coalición

Nueva crisis en la Fuerza de las Regiones, sacaron a exgobernador Héctor Olimpo de la coalición

El candidato presidencial de la Fuerza de las Regiones se elegirá entre Aníbal Gaviria, Juan Carlos Cárdenas y Juan Guillermo Zuluaga.

