Nueva crisis en la Fuerza de las Regiones, sacaron a exgobernador Héctor Olimpo de la coalición

La Fuerza de las Regiones, coalición conformada por exgobernadores y exalcaldes del país, anunció que el exgobernador de Sucre Héctor Olimpo ya no hará parte de este grupo. En un principio, el exgobernador hacía parte de los precandidatos de esta coalición, sin embargo, tras una decisión que se dio en las últimas horas, los otros tres precandidatos anunciaron que Olimpo sale de la Fuerza de las Regiones, a pesar de que él no ha renunciado.

"Queremos contarle al país unas decisiones que hemos tomado en las últimas horas, ayer tuvimos una reunión extensa los tres y también Héctor Olimpo y hoy acabamos de conversar telefónicamente con él y hemos tomado una decisión: Héctor Olimpo da un paso al costado, le deseamos muchos éxitos en este nuevo camino pero nosotros hemos ratificado los acuerdos que habíamos hecho con el país", dijo el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga.

Es importante recordar que esta coalición la integran Juan Guillermo Zuluaga, Aníbal Gaviria y Juan Carlos Cárdenas. La Fuerza de las Regiones elegirá a su candidato el próximo 1 de diciembre.

"Reiterarle a todos los colombianos que ese compromiso que adquirimos, escuchándolos en las regiones, de tener un candidato único el primero de diciembre será ratificado", agregó el exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas.

