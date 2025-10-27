Paloma Valencia demandó personería del Partido Progresistas ante el Consejo de Estado

La senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra las resoluciones 09111 del 3 de septiembre y 09907 del 1° de octubre de 2025, mediante las cuales el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció y confirmó la personería jurídica al partido político Progresistas, escindido del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), y cuya cabeza es la senadora María José Pizarro y los representantes David Racero y Heráclito Landinez.

La acción, interpuesta a través del abogado Pedro Felipe Gutiérrez Sierra, expresidente del CNE, argumenta que la decisión se adoptó en contravía del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011, que prohíbe la escisión, fusión o disolución de partidos mientras existan procesos sancionatorios en curso.

Según la demanda, el propio CNE reconoció que el MAIS tenía abiertos dos expedientes sancionatorios, lo que haría ilegal el reconocimiento. Valencia sostiene que el Consejo Nacional Electoral creó una figura inexistente en la ley, al otorgar una “personería condicionada” a la finalización de dichos procesos.

El documento solicita al alto tribunal anular las resoluciones que dieron vida jurídica a Progresistas, suspender provisionalmente sus efectos y dejar sin validez los registros realizados en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos (RUPYM).



La demanda invoca la vulneración de la Constitución, de la Ley 1475 de 2011 y del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), señalando que el CNE extralimitó sus competencias y quebrantó el principio de legalidad al reconocer la personería de un partido que, en su concepto, nació en un escenario expresamente prohibido por la ley.

La respuesta de la senadora Pizarro fue a través de su cuenta de X: “Meses luchando por mis derechos y libertad política. Dilaciones injustificadas, fallos de tutela, pusieron todos los obstáculos para impedir nuestra participación política, a pesar de haber cumplido con la ley (...) Ganamos y ganaremos en democracia, no van a silenciar las voces del progreso”, escribió.