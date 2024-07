¿Papelitos naranjas? Juvinao denuncia irregularidades en elección de Salamanca en Cámara

La Representante del partido Verde Catherine Juvinao, denunció irregularidades en la elección del presidente de la Cámara de Representantes, en la que finalmente quedó Jaime Raúl Salamanca en medio de la instalación del Congreso el pasado 20 de julio.

En diálogo con Mañanas Blu, Juvinao fue tajante al decir que en lo que lleva de su carrera política "nunca había presenciado la presencia de ministros durante una votación en el Congreso".

En ese sentido, denunció que hubo presión por parte de la menos ocho ministros que estaban en el recinto hacia los congresistas para la elección de Salamanca como presidente de la Cámara de Representante.

"Yo era de las que estaba junto a las urnas, no solamente vigilando que no se metieran papeles inadecuadamente, sino luego en el conteo pude ver perfectamente cómo cada colega del Partido de la U que llegó a introducir su voto en las urnas tenían unas marcas de color naranja con un resaltado estaban marcados por delante y por detrás. Y según yo pude averiguar ahí mismo, pues era la manera de controlar que los votos marcados de naranja, es decir, los votos de la U estuviesen apoyando a Jaime Raúl Salamanca", contó.

Publicidad

La representante aseguró que los ministros se sentaban en las curules de los congresistas y mediaban en la votación.

Comentó, además que se escuchaban comentarios en el recinto, "algunos congresistas que se sentían bastante maniatados".

Publicidad

La representante reflexionó sobre la práctica y dijo que si bien no se trata exclusivamente de este gobierno, considera que van en contra de la promesa de hacer política de manera diferente.

"La crítica es que se supone que más de once millones de personas votamos por este gobierno para que esto no pasara más, para que esto no se siguiera dando, para que justamente las cosas en el Congreso se hicieran de una manera distinta. Yo creo que es lo que no debería pasar", finalizó.

Escuche aquí la entrevista: