El mandato popular votó a metro elevado, no caben discusiones ni saboteos: Catherine Juvinao a Petro

La representante Catherine Juvinao, del Partido Verde, habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, sobre la actualidad del Metro de Bogotá, qué debería seguir en el proyecto y, además, explicó su punto de vista sobre lo que sucede al interior del partido.

En cuanto al Metro de Bogotá, Juvinao señaló que "el mandato popular, en un 70 %, votó por el metro elevado, entonces no caben discusiones ni saboteos". Por eso, además, invitó al presidente Gustavo Petro a "estar unido con el alcalde Galán para estructurar la tercera línea del metro", proponiéndole al primer mandatario "ser constructivos y propositivos, superar la discusión y concentrarse en la tercera línea".

En ese mismo sentido, señaló que "cuando uno no es capaz de hacer las cosas no se puede dedicar a torpedear lo que los demás sí hacen" y eso, agregó, es lo que sienten "hace el presidente Petro" con el Metro de Bogotá.

Sobre un eventual riesgo que podría correr el proyecto del Metro de Bogotá por al discusión con el presidente de si debe ser elevado o subterráneo, Juvinao indicó que creería que "para este año no hay ninguna vía legal para no desembolsar" que le competen al Gobierno nacional, pues no hacerlo "sería un incumplimiento contractual y expondría a Bogotá y la Nación a múltiples demandas".

Publicidad

"No creemos que el presidente este año se pueda atravesar con ese desembolsamiento de los recursos, esperemos que el presidente entienda que no puede incumplir", zanjó Juvinao

¿Crisis en el Partido Verde?

Por otra parte, sobre las diferencias al interior del Partido Verde en relación a las posturas ante las reformas propuestas por el Gobierno Petro, Juvinao reconoció que, efectivamente, "el partido atraviesa por una crisis", según ella, debido a que al interior de la colectividad "hay dos tendencias: la más petristas y otros más centro".

Publicidad

"De cara a los dos años que restan, es algo que el partido tiene que solucionar y darle algún trámite, porque lo innegable es que para el elector y el ciudadano a pie, esto puede ser muy confuso", admitió la representante.