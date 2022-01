El debate presidencial del martes 25 de enero dejó como protagonistas a los precandidatos de la Coalición Centro Esperanza Íngrid Betancourt y Alejandro Gaviria , que se enfrentaron tras las acusaciones de la excongresista por el ingreso de "maquinarias" a la candidatura de Gaviria.

En Mañanas BLU, Alejandro Gaviria se refirió a esos señalamientos y dijo que lo tomaron por sorpresa, pese a que, según él, respondió como lo demandaba el momento: con vehemencia.

Las "maquinarias" a las que se refirió la candidata Betancourt en el debate Colombia Vota, de El Tiempo y Semana, se relacionan a la llegada de Germán Barón, quien, desde meses antes, le expresó su deseo de apoyar su candidatura, pero con la salvedad de que lo haría de forma individual.

Estos comentarios generaron la indignación del precandidato, pues para él, el próximo presidente que tenga Colombia, deberá buscar unir al país, sin importar las corrientes políticas, sin ser excluyente, como lo estaría sugiriendo el mensaje recibido por su compañera de coalición.

"El próximo presidente tendrá que unir a Colombia alrededor de un propósito colectivo. Esa unión de Colombia necesita varias fuerzas políticas. El centro político, que dice llamar a la unión, no puede ser exclúyente. Yo vi en el mensaje de ayer un mensaje de exclusión, de señalamiento sin sentido", dijo Gaviria en Mañanas BLU.

Además, expresó que estas críticas tendrían un "ingrediente fajardista", pues la candidata Íngrid Betancourt hace parte del mismo partido político del exgobernador y, señaló, buscarían disfrazar lo que puede llegar a ocurrir: que Sergio Fajardo pierda la consulta.

Por esta razón, Gaviria aseguró que cabe la posibilidad que los demás candidatos estén trabajando para apoyar la candidatura de Sergio Fajardo, pues, según expresó, la consulta tuvo un origen a su alrededor.

A la pregunta de si pareciera que no hay espacio en Centro Esperanza para Íngrid y par él, Gaviria respondió afirmativamente: "Con las posiciones que se han hecho públicas, pareciera que no (hay espacio para ambos en la Centro Esperanza), pero tenemos que ser capaces de conversar. Hay que encontrarse, ayer después de esto, yo me reuní con el grupo político, teníamos que reflexionar sobre lo que iba a pasar, les mandé un mensaje a la Colación diciendo: 'estoy listo a reunirme desde mañana a cualquier momento'", expresó.

Escuche la entrevista completa al candidato Alejandro Gaviria en Mañanas BLU: