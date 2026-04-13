Partido de La U respalda oficialmente la candidatura de Paloma Valencia a la Presidencia

El Partido de La U respaldará la candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo a la Presidencia y Vicepresidencia de la República.

Según el comunicado enviado por la Dirección Colegiada, la decisión de la bancada responde a la "responsabilidad con los colombianos de respaldar una opción que garantice la estabilidad institucional del Estado, así como la seguridad y la mejora en la calidad de vida de la población, reafirmando nuestro compromiso con el fortalecimiento de las instituciones, el respeto por la democracia y la construcción de un país con oportunidades para todos".

Comunicado Partido de La U Foto: Partido de La U

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