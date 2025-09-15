“Pasemos de la protesta a la propuesta”: jóvenes de Kennedy invitan a votar en elecciones locales

El próximo 19 de octubre, los consejos locales de juventud tendrán nuevamente elecciones en todo el país. En Bogotá, este proceso busca convertirse en un espacio donde los jóvenes puedan ser escuchados y aportar con sus ideas a la construcción de sus comunidades.

Aunque en 2021 la participación juvenil fue baja, esta vez líderes de distintas localidades se han propuesto motivar a sus pares a votar. Uno de ellos es Juan David Cepeda Rivera, candidato por la lista independiente Uchuchuy en Kennedy, quien en entrevista con Mañanas Blu dejó una frase que resume su apuesta: “Pasemos de la protesta a la propuesta”.



Elecciones de juventud en Bogotá

Los consejos locales de juventud son instancias democráticas creadas para que adolescentes y jóvenes, entre 14 y 28 años, participen en decisiones que afectan su entorno. Para sufragar, solo se necesita documento de identidad y acudir al puesto de votación más cercano.

Cepeda explicó que, en el caso de Uchuchuy, la propuesta central es el diálogo como herramienta de construcción. “Sin diálogo no se puede crear absolutamente nada en las juventudes”, aseguró. En ese marco, su lista prioriza tres ejes: ambiente, educación y participación juvenil.

De la apatía al compromiso

El líder juvenil reconoció que muchos jóvenes aún sienten distancia de la política. “A nosotros nos tocó recoger 500 firmas y logramos 900, pero fue difícil porque muchos chicos y chicas no conocían estos espacios. Corremos de la política porque tenemos tergiversada una versión que no es”, señaló.

Por eso, insistió en que estas elecciones son una oportunidad para cambiar esa percepción. “Si nos dan oportunidades democráticas, hay que aprovecharlas. No se trata solo de beneficios por votar, sino de transformar la comunidad, el barrio y el país”, expresó.



Una nueva visión de la política

Para Cepeda, el reto es seducir a sus contemporáneos con una política distinta: cercana y constructiva. “Tenemos que tomarnos las nuevas vías políticas con nuestras formas, sin hacerle mal a nadie. Cambiar esa perspectiva que se ha traído por años y convertirla en algo que funcione”, sostuvo.

Finalmente, invitó a todos los jóvenes a informarse sobre las propuestas de los candidatos y acudir a las urnas el próximo 19 de octubre. “Votar no es un trámite, es una chispa para transformar nuestra realidad”, concluyó.

Con ese mensaje, los consejos locales de juventud se preparan para medir el pulso de la participación juvenil en Bogotá y demostrar que, en palabras de Cepeda, la protesta puede convertirse en propuesta.