Pelea entre Uribe y Petro causa polarización y podría desatar violencia: experto

La discusión generada en el Congreso de la República que dejó como protagonistas a los senadores Álvaro Uribe y Gustavo Petro, es tomada por el docente del Politécnico Grancolombiano, Gabriel Clavijo, experto y magister en estudios políticos, como un hecho que evidencia los niveles a los que se ha llegado con la polarización en el país por cuenta de ambos congresistas como principales figuras, tiene tres intereses principales.

Por un lado, el acto de acusar sin verificación se ha convertido en un hecho que deriva en la disputa de quién debe estar por encima del otro. A su vez, indicó que hay ansias en la mediatización de las figuras públicas, que buscan de diferentes maneras generar protagonismo a como dé lugar no solo en los medios tradicionales sino en otras plataformas (Twitter, Facebook, etc.). Así mismo, esa búsqueda de figurar, es resultado de sus personalidades “confrontacionales de corte controversial”.

“Las características de estas dos personas son de corte neopopulista, de mesianismo. Se ponen ante el público como figuras mesiánicas, que pretenden solucionar problemas a una realidad que solamente ellos en su mente pueden hacerlo sin ayuda de nadie. Son dos personalidades muy parecidas, por no decir que casi iguales, que utilizan las mismas estrategias”, destacó Clavijo.

El término utilizado en el recinto del Congreso que generó debate: “Sicariato Moral”, trascendido a las redes sociales donde ambos senadores fueron rotulados de tal manera, es para el experto, una especie de plataforma peligrosa que puede trascender a la violencia física, en caso de desconocer el contexto de las discusiones y que es riesgoso para los seguidores de estos líderes.

“El expresidente Uribe a veces tiene unas salidas que uno no sabe qué está queriendo decir, son bastante confusas. Esta posición de querer hacerse la víctima, de recordar un pasado de ilegalidad cuando el contendor Petro estaba en el M19. Igual Petro de acusar a Uribe de ser cercano a los grupos paramilitares, es una forma de demostrar connotaciones negativas del otro. Pero lo más negativo es la imagen que queda en la opinión pública, pues una persona que escuche estas etiquetas o acusaciones que no tienen ningún tipo de preparación ni política, histórica o intelectual, puede llegar a tomar estas palabras al pie de la letra, lo que generaría unos niveles de polarización cada vez más altos que pueden desembocar en episodios de violencia”, añadió.

Llegar a la pugnacidad y la ofensa en el Congreso, es para el experto, resultado de un choque de egos y poder que salen de un recinto a una realidad política en las calles. Señala que de no utilizar bien el lenguaje y no controlar ese nivel de confrontación permanente que incrementa, puede ocasionar graves consecuencias recinto afuera, en escenarios como una conversación donde los criterios no sean sustentados con sólidos argumentos, para terminar.