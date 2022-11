"Petro lo está haciendo inmejorable, uno podría pensar que de pronto no hay gobierno": Benedetti

En diálogo con Los Informantes, el exsenador y hoy embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, se refirió al desempeño que ha tenido el presidente Gustavo Petro como jefe de Estado , dijo que lo está haciendo de la mejor manera, pero sí criticó a algunos miembros de su gabinete.

“Tranquilo en el sentido de que me parece que Petro lo está haciendo inmejorable. Ahora, lo que veo mal es al Gobierno de Petro. Uno podría llegar a pensar que de pronto no hay Gobierno. Si sigo hablando de eso cuidado y me botan”, dijo Benedetti, en medio de risas.

Sobre la situación en Venezuela, Benedetti opinó que la situación en el vecino país empeora con las sanciones de Estados Unidos: “A mí no digan que las 100 personas más importantes del Gobierno de Venezuela sufren las sanciones, no. A quien asfixia es a la gente”.

Benedetti, en la entrevista, relató cómo terminó siendo el embajador en Caracas y el encargado de recuperar las relaciones con Venezuela, perdidas desde hace seis años.

“Últimamente me estoy acostumbrando más, de lo que al principio me costaba ser embajador”, manifestó el hombre que hoy lleva los hilos de las relaciones con el vecino país.

Asimismo, manifestó que la normalización de las relaciones con Venezuela no es fácil, sobre todo por la prevención que tienen respecto a la economía colombiana. A esto se suma el problema de las trochas: “Más del 40% de eso (dinero ilegal) se queda con las mafias. Es muy fregado acabar con las mafias, de aquí y allá, en las que es obvio que hay funcionarios”.

Armando Benedetti fue uno de los impulsores del Pacto Histórico, coalición que terminó llevando a la Presidencia a Gustavo Petro, quien el pasado 11 de agosto, cuatro días después de llegar a la Casa de Nariño, lo nombró embajador en Caracas.

Entre su gestión destaca haber logrado la reapertura de la frontera, cerrada desde el Gobierno de Juan Manuel Santos.

