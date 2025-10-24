Petro: "No tengo un dólar en EEUU, no hay ninguna cuenta que congelarme"

El presidente Gustavo Petro llegó a la Plaza de Bolívar este viernes, 24 de octubre, y se pronunció sobre la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que lo incluyó en la Lista Clinton.

Petro aseguró que no le pueden congelar cuentas en Estados Unidos ya que no tiene dinero en ese país.

“Tratando de arrodillar a un presidente porque no le van a dejar hacer negocios en Estados Unidos o quizás en ninguna parte del mundo, pero si yo no he hecho negocios nunca. No tengo un dólar en Estados Unidos, no hay ninguna cuenta que congelarme. No tengo ganas, ni nunca en el futuro, de hacer negocios en Estados Unidos”, dijo Petro en la manifestación.

Petro y su postura con Estados Unidos // Fotos: AFP

El presidente también aseguró que no iba a volver a mencionar a Trump.



“Ya no volveremos a hablar más de él, en este Gobierno (Trump) No tiene objetivo hablar de los políticos plañideros y mafiosos que fueron a hablar para que derrocaran el Gobierno”, dijo el presidente.

Por último, señaló que buscará otras alianzas tras la decisión tomada por Estados Unidos.

“Yo construiré otras alianzas, me apoyaré en otras fuerzas. No cederé en la lucha por lograr que en Colombia el Estado colombiano no le pertenezca a los ñeñes, a los Castaño, a los Pablo Escobar, como siempre le perteneció, sino que le pertenezca al pueblo de Colombia”, señaló el mandatario.