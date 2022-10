Piedad Córdoba declina su aspiración presidencial

La exsenadora Piedad Córdoba anunció este lunes su decisión de retirarse oficialmente de la carrera presidencial.

"Mi retirada de la carrera electoral no significa mi retirada de la política. Seguiré al lado de los colombianos, más al lado de las aldeas que de los palacios", anunció la excongresista.

La candidata reveló que tiene problemas de salud y denunció discriminación en la campaña presidencial.



Tras varios días de especulación, Piedad Córdoba confirmó el retiro de la contienda electoral, argumentando que padece algunas complicaciones de Salud y que además requiere acompañar a su mamá, quien también estaría enferma.



La ahora ex candidata, quien aspiraba a la Presidencia por el grupo significativo Poder Ciudadano, señaló que su decisión es “un acto ineludible y de obligado cumplimiento para lograr el objetivo con el que sueñan millones de colombianos y colombianas”.



Córdoba manifestó que no está interesada, por el momento, en sumar su respaldo a otra candidatura.



“Mi única alianza es con la gente, con el pueblo, con ustedes. Reniego de la vieja política, de los pactos en despachos cerrados y a espaldas de la gente y de las alianzas, que no son más que un reparto de cargos y de poder”, precisó.



Pese a esto, afirmó que pone todo “el caudal de trabajo y conocimiento adquirido a lo largo de este tiempo, al servicio de esas fuerzas del cambio, comenzando por este programa electoral que queda a disposición de aquellos movimientos, organizaciones e instituciones que luchan por una Colombia mejor”.



Denuncian discriminación



La exsenadora también cuestionó en su discurso la que llamó “discriminación”, haciendo referencia a recientes debates presidenciales en los cuales no fueron invitadas las mujeres, específicamente ella y Viviane Morales.



Su hasta hoy fórmula vicepresidencial, Jaime Araújo Rentería, indicó que “la Fiscalía debe tomar cartas en el asunto.

Esperamos que el fiscal, amigo de un candidato, ejerza la iniciativa de investigar la discriminación contra los afrodescendientes y las mujeres. En este caso, Piedad Córdoba ha sido discriminada por tres caudales: por ser mujer, por ser afro y por ser una mujer democrática”, concluyó.

Piedad Córdoba fue senadora entre 1994 y 2010 por el Partido Liberal, y en 2010 fue inhabilitada por 18 años por el entonces procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, por supuestos vínculos con la guerrilla de las FARC, hoy convertidas en partido político.



Esa medida fue anulada en octubre de 2016 por el Consejo de Estado y la exsenadora pudo retomar su actividad política



