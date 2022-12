Piedad Córdoba inscribió su comité promotor para llegar a la Presidencia

Vestida de blanco y con su tradicional turbante - en esta ocasión rosado, el color de su campaña - la antioqueña Piedad Córdoba inscribió su comité promotor "Poder Ciudadano" ante la Registraduría.

“¡Vamos a ganar! No para llenarnos los bolsillos de plata, no para que mis hijos y nietos se consigan los mejores contratos. A eso no hemos venido, estos cambios vamos hacerlos junto con la gente, de la mano de las personas”, dijo la dirigente.

La exsenadora resaltó que apoyará fielmente la implementación del proceso de paz con las Farc y la mesa de diálogo con el ELN. También prometió mano dura con los corruptos resaltando que en sus 40 años de vida política jamás han podido vincularla a estos escándalos.

Al presentar su comité promotor presentó los siguientes nombres: Ana Consuelo Gómez, Willington Gómez y el cantante vallenato Rafael Santos. Dentro de los seguidores que apoyaron a Córdoba también estaba Yidis Medina.

