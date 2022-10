Polémica por reunión del alcalde de Bucaramanga con precandidatos a la Alcaldía

Cuatro horas duro el almuerzo que organizó el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, con los ocho precandidatos de fuerzas políticas independientes que aspiran a remplazarlo.



A la reunión asistieron los aspirantes Juan Carlos Cárdenas, Sergio Prada, Sergio Isnardo Muñoz, Jorge Flórez, Jorge Figueroa, Carlos Sotomonte, Cecilio Vera y Ludwing Mantilla, así como varios familiares del alcalde.

“Eso no es participación en política, eso es pedagogía, yo tengo que decirles a los candidatos que es lo que espera la ciudadanía, cualquiera que llegue a ganar, yo no estoy promoviendo a nadie, es la primera reunión que hacemos, yo no tengo ningún interés de estar guardando nada”, afirmó el alcalde Rodolfo Hernández, al ser cuestionado la esa reunión que realizó en su apartamento en el barrio Cabecera en Bucaramanga.

Para el abogado y experto en temas electorales Carlos Alfaro, el alcalde de Bucaramanga está aceptando su participación en política. “Él no puede decir que está haciendo pedagogía política, él está violando las normas electorales que rigen en el país, será otra investigación más en su contra”, advirtió.



Rodolfo Hernández les recomendó a los ocho precandidatos independientes, que aspiran a la Alcaldía de Bucaramanga, que se comprometan a “hacer una guerra frontal contra los ladrones, combatir la corrupción y defender el páramo de Santurbán”.