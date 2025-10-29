Polémica por video de Laura Gallego: Quintero la denuncia por incitación a la violencia

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra la ahora exseñorita Antioquia, Laura Gallego, y el aspirante a la Presidencia Santiago Botero Jaramillo, a quienes acusa de hostigamiento, amenazas e instigación a delinquir. El exalcalde argumenta que ambos protagonizaron un video que circuló en redes sociales en el que, con tono de burla, se hace alusión al uso de un arma de fuego contra él y el presidente Gustavo Petro.

Según la denuncia, las expresiones usadas en esta grabación, en las que ella preguntó: “¿A quién le das la bala?”, a lo que le respondieron: “A Daniel Quintero, y un cachazo para Petro”, constituyen un llamado a la violencia política y una incitación directa al odio.

Quintero dice que las declaraciones de Gallego y Botero normalizan la violencia como forma de expresión política y ponen en riesgo su seguridad personal y la de su familia. Argumenta que, por su condición de figuras públicas, sus palabras tienen un peso simbólico que puede influir en el debate público, generando intolerancia y hostilidad. Por ello, considera que no se trata de una simple opinión ni de humor, sino de un mensaje que legitima la agresión hacia quienes representan una ideología política.

Además, Quintero advierte que, dado que las alusiones involucran al presidente de la República y a un aspirante a la Presidencia, los hechos adquieren una gravedad mayor por afectar la estabilidad democrática.



En el documento, el denunciante solicita a la Fiscalía iniciar una investigación formal, conservar el video original como prueba, identificar plenamente a los responsables y adoptar medidas de protección a su favor.

Pide también que se realicen pruebas periciales y entrevistas para verificar la autenticidad del material y las circunstancias de su difusión, alegando que el contenido difundido constituye una amenaza real que pone en riesgo su integridad y perturba el proceso democrático.