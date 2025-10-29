Laura Gallego, exseñorita Antioquia: “Le exigen más a una reina que al presidente de la República”

La reciente renuncia de Laura Gallego a su título como Señorita Antioquia ha generado una amplia polémica política y mediática en Colombia. En entrevista con el periodista Néstor Morales para Mañanas Blu, la abogada y creadora de contenido explicó las razones que la llevaron a abandonar el certamen. Diijo que se sintió “amordazada” por las restricciones impuestas sobre las opiniones políticas de las candidatas.

“Me empecé a sentir amordazada. ¿Cómo puede ser que yo le esté diciendo a un medio que no me hable de política cuando es lo que amo, lo que he estudiado? Eso no lo puedo soportar, mucho menos en el año electoral que se viene”, declaró Gallego.

La renuncia y las críticas desde el ámbito político

Laura Gallego, quien fue blanco de cuestionamientos por parte del exalcalde de Medellín y precandidato, Daniel Quintero, y del propio presidente Gustavo Petro, aseguró que su salida del reinado no se debe a una falta de compromiso con el certamen, sino a una diferencia de principios.

“Preferí seguir aportando un granito de arena por la democracia del país”, afirmó.

No me dedico a ser activista, soy abogada y tengo una firma de derecho tributario, pero me interesa mucho el tema político añadió.

Según explicó, al momento de ingresar al concurso, el reglamento no prohibía pronunciarse sobre temas políticos. Sin embargo, posteriormente, la organización emitió un comunicado que restringía a las candidatas de hacerlo. “Después de mi ingreso, emiten un comunicado en donde le prohíben a las candidatas hablar o referirse sobre cualquier tema político”, sostuvo.



El video que desató la controversia

La polémica se intensificó tras la difusión de un video en el que Laura Gallego participaba en un “reto” de redes sociales, utilizando la expresión “¿a quién le darías bala?”. En la entrevista, la exreina explicó que el material había sido grabado meses antes de su participación en el reinado y que no tenía la intención de incitar a la violencia.

“El video estaba publicado hace meses antes de ser aceptada en el concurso. Usé una palabra desafortunada, sí, pero el contexto fue un juego de tendencias que se hace en redes. No estoy incitando a matar a nadie, nunca he cogido un arma ni he cometido un delito”, aclaró.

Pese a las críticas, Gallego insistió en que no retirará el contenido de sus plataformas digitales. “No lo voy a borrar. Hace parte de la narrativa de un candidato y el enfoque fue 100% dirigido a él”, puntualizó.

Publicidad

“Se le exige más a una reina que a un presidente”

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue su respuesta frente a las críticas por el uso del término “bala”, donde la abogada defendió su derecho a la libertad de expresión y cuestionó el doble rasero con que, a su juicio, se evalúan sus declaraciones.

“Ustedes con esa pregunta literal lo que hacen es dirigir el discurso hacia exigirle más a una reina en sus publicaciones que a un presidente de la República”, expresó, refiriéndose directamente al mandatario Gustavo Petro.

Gallego afirmó que la polémica refleja la polarización política que atraviesa el país. “Estamos en un ambiente de violencia y polarización que se está viendo reflejada en las noticias y por la cual hoy soy tendencia”, dijo.

Publicidad

Creación de contenido y responsabilidad ética

Durante la entrevista, Laura Gallego también defendió su labor como creadora de contenido político y dijo que sus publicaciones buscan fomentar el debate y no generar controversia gratuita.

“Yo no haría lo que sea por generar engagement. Los seguidores que tengo los he conseguido de manera orgánica, expresando mis pensamientos”, subrayó.

La exreina aseguró que no recibe ingresos por sus redes sociales y que su actividad profesional se centra en el ámbito jurídico. “No monetizo mis redes sociales. Tengo una firma de derecho tributario, una agencia de marketing y un tratamiento fortalecedor de uñas. No necesito de las redes”, explicó.



Sin arrepentimientos y sin borrar su postura

Pese a reconocer que la palabra “bala” fue un error de forma, Gallego insistió en que no se arrepiente de haber expresado su posición política.

Pude haber usado otra palabra como castigo o sanción, pero no me arrepiento del contenido. Era una manera simbólica de hablar de quién debería salir del panorama político ”sostuvo.

Asimismo, negó haber recibido presiones directas del reinado para renunciar. “Ellos tuvieron tiempo para revisar mis videos antes de aceptarme. Ya después de que me aceptan, prohíben hablar de política. Y ahí es donde no entro a negociar mis principios”, afirmó.

