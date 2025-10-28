Laura Gallego renuncia a su título de señorita Antioquia tras polémico video

La controversia rodea al Concurso Nacional de Belleza tras la decisión de Laura Gallego, quien recientemente había sido elegida Señorita Antioquia, de renunciar a su título en medio de una fuerte polémica en redes sociales.

Todo comenzó cuando se difundió un video en el que la joven aparece haciendo una pregunta provocadora a varias personas: “Si tuvieras una bala, ¿a qué personalidad de la política de izquierda en Colombia se la dispararías?”. El contenido generó rechazo inmediato, especialmente entre simpatizantes de ese sector político, quienes la acusaron de promover discursos de odio y de estar vinculada a la llamada “cultura narco”.

Esta es Laura Gallego, representante de Antioquia en el Concurso Nacional de la “Belleza”. En sus palabras se esconde mucha de la cultura Narco que he querido cambiar en Antioquia. Es la cultura que mató a Hector Abad Gomez, a Jesus María Valle, que causó la masacre del Aro y que… pic.twitter.com/NfhHjdF2Kt — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) October 27, 2025

Ante el escándalo, la joven publicó un extenso comunicado en sus redes sociales para anunciar su renuncia irrevocable al título de Señorita Antioquia 2025 y defender su postura.

“Hoy hablo desde la verdad, sin libretos y sin coronas. Hace unos días fui elegida Señorita Antioquia, un honor que recibí con profunda gratitud (...) Sin embargo, también soy una mujer con criterio, con una trayectoria de activismo cívico y con una voz política que jamás he ocultado ni ocultaré”, expresó.



Laura Gallego aseguró que su salida responde a la falta de coherencia de quienes, según ella, defienden la libertad de expresión “solo cuando les conviene”. Además, mencionó directamente a Daniel Quintero y Gustavo Petro, a quienes ha criticado en el pasado y que, de acuerdo con su declaración, hicieron parte de las voces que cuestionaron su comportamiento.

“La incoherencia es evidente. Quienes se autoproclaman defensores de la libertad se escandalizan cuando una mujer la ejerce (...) Me niego a que una corona se convierta en mordaza”, afirmó. Hasta el momento, la organización del Concurso Nacional de Belleza no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.