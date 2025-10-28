"¿A quién le das la bala?": señorita Antioquia, blanco de críticas por video contra Quintero y Petro

Laura Gallego, representante como señorita Antioquia en el Concurso Nacional de Belleza, se convirtió recientemente en blanco de críticas luego de que se viralizara un video en el que pregunta a algunas personas, en caso de tener una bala, a qué personalidad de la política izquierda en Colombia la dispararía. Por ese motivo, militantes de ese sector la han llegado a vincular a la "cultura narco"

Y es que, en un video que se ha regado rápidamente en las redes sociales, se ve cómo la mujer, de 27 años y abogada de profesión, plantea una situación hipotética: "En el desierto, tenes una pistola con una bala, te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero, ¿a quién le das la bala?", pregunta. Incluso, en uno de esos videos, tras obtener la respuesta a su planteamiento, Laura Gallego sugiere darle "un cachazo" a uno de las personalidades de la izquierda mencionados.

Esta es Laura Gallego, representante de Antioquia en el Concurso Nacional de la “Belleza”. En sus palabras se esconde mucha de la cultura Narco que he querido cambiar en Antioquia. Es la cultura que mató a Hector Abad Gomez, a Jesus María Valle, que causó la masacre del Aro y que… pic.twitter.com/NfhHjdF2Kt — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) October 27, 2025

Al conocerse este video, uno de los mencionados, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, aseguró por medio de su cuenta de X que, en sus palabras, la señorita Antioquia, Laura Gallego, "esconde mucho de la cultura narco" que, asegura el precandidato presidencial, ha "querido cambiar en Antioquia.". Acto seguido, Quintero Calle señala que esa "es la cultura que mató a Héctor Abad Gómez, a Jesús María Valle, que causó la masacre del Aro y que enterró a cientos de jóvenes en La Escombrera".

¿Qué dice el Concurso Nacional de Belleza por el caso de la señorita Antioquia?

Una vez se viralizó el video de la candidata a señorita Colombia, quien tiene más de 51.000 seguidores en Instagram, el Concurso Nacional de Belleza, por medio de su cuenta en esa misma red social, aseguró que la organización del certamen "no participa, ni en su nombre ni en el de las aspirantes a Señorita Colombia, en política". Además, recordó que "defiende la institucionalidad de Colombia" y, por lo tanto, "rechaza cualquier pronunciamiento de las participantes en torno a la actividad política".



Finalmente, en el comunicado, aunque el video habría sido grabado antes de que Gallego recibiera el título de señorita Antioquia, "el Concurso Nacional de Belleza conmina respetuosamente a las candidatas a abstenerse de participar en política mientras ostenten la representación de sus municipios, departamentos o regiones".