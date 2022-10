Polémico asesor JJ Rendón reapareció y habló de las elecciones en Colombia

El estratega venezolano Juan José Rendón, cuyos trabajos en varios países de América Latina han sido cuestionados, dijo que ha sacado de su propio bolsillo para evitar que dos candidatos que cree "peligrosos" ganen en México y Colombia.

“Voy a hacer lo que pueda para que Manuel Antonio López Obrador no gane en México. No me lo está pagando nadie. Y en Colombia, saludos a Piedad, que estoy muy feliz de que se retiró. Me ocupé de Piedad, me ocupé de las Farc, me estoy ocupando de Petro por mi cuenta y riesgo. Con mis amigos, con mis apoyos, con mi dinero. Punto. Y desde afuera, no pueden decir que estoy haciendo participación política en Colombia y no estoy en ninguna campaña”, declaró.

“Yo voy a hacer todo para que pierda [Petro]. Creo que él es un representante de clóset, pero ni tan de clóset, porque lo ha dicho, patinó con Jorge Ramos”, declaró JJ Rendón.

“Yo creo que representa a la izquierda más recalcitrante de América Latina”, añadió.

“Si Duque no gana en la primera vuelta la segunda se va a complicar. Porque hay alianzas”, vaticinó el estratega.

