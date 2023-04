“Por culpa de la ministra Corcho la reforma a la salud está agonizando”: Juan Carlos Wills

El Partido Conservador arremetió contra el Gobierno nacional y la ministra de Salud, Carolina Corcho , ante un nuevo capítulo de incumplimientos sobre la aprobación de las 133 ponencias presentadas por la coalición integrada por los partidos Liberal, Conservador y La U.

Para el representante conservador Juan Carlos Wills, existe una desconexión total entre el Gobierno y la ministra de Salud, Carolina Corcho, y anotó que es “por culpa de la ministra Corcho que la reforma está agonizando”.

“Creo que el teléfono roto que tiene el Gobierno nacional es con la ministra de la Salud, no puede ser que una vez concertados y acordados unos puntos, unas líneas azules y rojas que se han marcado por parte de los diferentes partidos en este caso el Partido Conservador (...) que hemos dicho que no vamos a movernos un milímetro por el bienestar de los colombianos y que el Gobierno nacional ha aceptado estas transformaciones a la reforma a la salud, es por culpa de la ministra Corcho que la reforma está agonizando”, señaló Wills

Agregó que la ministra debe trabajar con todos los partidos políticos y consideró que: “Si no lo entiende de esta manera es mejor que dé un paso al costado y deje trabajar al Gobierno las reformas que quiere hacer con el acompañamiento de los partidos políticos”.

Por su parte, el senador y presidente del Congreso, Roy Barreras, de nuevo hizo un llamado al Gobierno y a los partidos de la coalición para que dejen atrás las dilaciones y logren una concertación para que la próxima semana puedan iniciar las discusiones de la reforma a la salud, en la comisión séptima de la Cámara de Representantes.

“Que el 99 %, que el 27 %, que el 21 %, yo lo que he dicho es que los debates se hacen en el Congreso y no en la calle, llevan meses en discusiones que no han logrado consensos, la primera al interior del gabinete, hubo unos acuerdos, se deshicieron, salió Alejandro Gaviria del gabinete, el mismo ejercicio luego con los partidos y acuerdos del 99 % no se reflejaron en la ponencia y ahora siguen en el 27 %, las leyes se hacen en el Congreso y avancemos en los debates a fondo”, puntualizó Barreras.

