¿Porqué se cayó la moción de censura de la exministra Karen Abudinen?

En Mañanas BLU Jennifer Arias, presidenta de Cámara de Representantes, habló sobre la razón por la que se cayó la moción de censura a la exministra de las TIC, Karen Abudinen .

"La votación existió, sin embargo debe alcanzar mayoría de 85 votos cualquiera de los dos resultados, a favor o en contra y no se obtuvo mayoría en ninguno. Cuando eso pasa se da por negada la proporción, en este caso, el debate de moción", indicó Arias.

"Hubo mucho silencio antes del debate de la moción y no hubo pronunciamiento de los partidos a favor. En este caso muchos estaban esperando el debate", aseveró Jennifer Arias.

¿Hubo irregularidades durante la votación?

"No, eso ocurre mucho cuando uno está en recinto y alguno está en el baño o salió un momento y no logra votar. Muchos de ellos votaron en orden del día y no pudieron votar la moción. Aquellos que no pudieron conectarse enviaron excusa a mi oficina y algunos otros que no pudieron conectarse tendrán una inasistencia. No hubo ningún tipo de irregularidad, la votación se citó dentro de los días que se podía citar, adicionalmente solicitaron votación nominal y así se hizo", explicó la funcionaria.

