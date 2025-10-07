Precandidato presidencial Daniel Palacios denuncia haber recibido amenazas en su contra

El precandidato presidencial Daniel Palacios, a través de un video publicado en sus redes sociales, informó que ha tenido conocimiento de amenazas dirigidas en su contra y hacia los miembros de su campaña política.

El exministro del Interior señaló que, tras estos hechos, la Fiscalía General de la Nación solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a las autoridades competentes reforzar las medidas de seguridad para garantizar su protección y la de su equipo de trabajo.

“Ejercer la oposición democrática o aspirar a la presidencia de la República no se puede volver en una condena de muerte en Colombia. Los violentos no nos van a intimidar. Continuaremos adelante en nuestra campaña para rescatar a Colombia”, mencionó Palacios.

Estas declaraciones se producen días después del incidente ocurrido el pasado 28 de septiembre en Medellín, cuando el exministro se vio involucrado en un grave accidente de tránsito que dejó nueve personas heridas.



De acuerdo con los reportes, el vehículo en el que se transportaba Palacios comenzó a emitir un ruido extraño, por lo que decidió cambiarse a otro automóvil. Minutos después, ese mismo vehículo, en el que permanecía parte de su equipo de seguridad, al parecer perdió los frenos y sufrió un volcamiento, dejando siete policías y dos integrantes de la UNP heridos, quienes fueron trasladados a centros asistenciales.

Ante esta situación, el precandidato solicitó una investigación urgente de los hechos, al considerar que lo sucedido genera serias sospechas sobre un posible atentado en su contra.