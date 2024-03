Presidente del Senado: “Al Congreso no le pesa en el cuello una soga del presidencialismo”

No para la polémica por las fuertes declaraciones del presidente Gustavo Petro en Cali en las que atacó al poder legislativo y judicial. El más reciente cuestionamiento lo hizo el presidente del Senado, Iván Name.

Por medio de un video, el parlamentario le pidió al primer mandatario respeto y serenidad con el legislativo; aseguró que los trámites a las reformas se harán de manera democrática.

“Nuestro país no va a aceptar ni amenazas ni presiones y su Congreso de la República va a tramitar tranquila y serenamente las propuestas legislativas y las propuestas del Gobierno con un carácter democrático, libre de presiones (…) al Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo”, expresó Name.

Asimismo, el presidente Name garantizó la tranquilidad en cada una de las comisiones del Congreso. “La semana entrante el Congreso continuará en su estudio, pero también garantizará a sus comisiones la tranquilidad como a su plenaria de poder tramitar tranquilamente y sin amenazas las leyes las propuestas que sean convenientes para el país esas serán aprobadas las que no la consulten no lograrán el tránsito por el parlamento”, sentenció Name.

Por otro lado, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo se unió a las voces de rechazo de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente; subrayó que en este momento el Gobierno no tiene mayorías en el legislativo.

El presidente del Senado Iván Name pidió respeto y serenidad al Gobierno tras las fuertes declaraciones del presidente Gustavo Petro en Cali cuestionando el trámite de las reformas sociales "Nuestro país no va a aceptar ni amenazas ni presiones y su Congreso de la República va a…

"Una Constituyente tiene que ser el fruto de un amplio acuerdo y no simplemente un instrumento para resolver los problemas de la agenda legislativa en el Congreso", afirmó.

Vale la pena mencionar que, el presidente Gustavo Petro cerró las puertas al acuerdo nacional que ha propuesto alrededor de sus reformas sociales, esto tras el lento avance de las iniciativas.