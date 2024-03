“La constituyente no es la salida a los problemas del país”: Jaime Beltrán, alcalde de Bucaramanga

Luego de que el presidente Gustavo Petro manifestara públicamente la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente en un evento realizado en la ciudad de Cali, el alcalde de Bucaramanga le envió un mensaje directo través de su cuenta de X.

“Presidente Gustavo Petro: la constituyente no es la salida a los grandes problemas que tiene el país, se requiere que el Gobierno tenga una capacidad real para enfrentarlos. Los colombianos exigimos resultados a tanto que nos afecta, no imposiciones que lastiman la autonomía de las instituciones. Desde ya asumiremos la defensa de nuestro Estado social de derecho. En Colombia deben prevalecer los intereses de todos y no el de una ideología política”, escribió el alcalde de Bucaramanga.

Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro dijo que el país necesitará de una Asamblea Nacional Constituyente si no son aprobadas las reformas sociales que su Gobierno lidera.

El presidente Petro, en medio de su propuesta de llamar a una constituyente y de cerrar la puerta a un acuerdo nacional, agregó: "Diálogo sí, concertación sí, pero con el pueblo en las calles. Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales, entonces no es el pueblo el que se va arrodillado a su casa derrotado".

Desde varios partidos políticos se han conocido reacciones ante las declaraciones del presidente Petro en el Valle del Cauca. Hay quienes están a favor y en contra:

El excandidato a la Alcaldía de Medellín Juan Carlos Upegui afirmó que si el Congreso no aprobaba las reformas, se debía "convocar un movimiento constituyente de espíritu reformista".

Mientras el congresista Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, manifestó que si las instituciones del Estado son inferiores a las demandas del pueblo, refiriéndose a las elecciones presidenciales, la opción de la ciudadanía "no es renunciar a conquistar esos derechos, sino que tal vez se deben transformar las instituciones", respaldando la propuesta de Petro.

El senador Omar Restrepo también mostró su respaldo a Petro la decir que "si el Gobierno del cambio quiere avanzar, pero cuenta con múltiples zancadillas institucionales puede proponer constitucionalmente una Asamblea Nacional Constituyente".