Fico ante posible Asamblea Constituyente: "Petro quiere llevar a Colombia a una guerra civil"

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que el presidente Gustavo Petro, con su propuesta de convocar una Asamblea Constituyente, quiere llevar a Colombia a una guerra civil.

Y es que uno de los primeros en reaccionar a la propuesta del presidente fue el alcalde de la ciudad paisa y excandidato a la Presidencia de la República, Federico Gutiérrez, quien por medio de su cuenta en X aseguró que con sus sus declaraciones Petro está abriendo una puerta peligrosa para la democracia colombiana.

Puntualmente expresó: “Al presidente Petro, le decimos que los colombianos que no aceptamos la reformas que destruyen, que somos la mayoría, no vamos a permitir que lleve a Colombia a un régimen dictatorial ni a una confrontación civil. Petro no busca reformas para beneficiar a los colombianos, lo que busca son artimañas para perpetuarse en el poder. Que el presidente se dedique a gobernar y que pare ya su hostilidad contra los colombianos.” señaló el mandatario local.

Añadió que "a Petro se le ha caído el remedo de máscara democrática con la que llegó al poder. Ha dejado ver su talante de dictador."

Finalmente, invocó los valores supremos de la democracia para rodear las instituciones.

El presidente Gustavo Petro ha abierto esta tarde una compuerta peligrosa para la democracia colombiana.



Ante lo que él llama “ monumento“ que es un símbolo de la destrucción, en la ciudad de Cali, Petro ha amenazado con ir por una asamblea constituyente si el actual Congreso… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 16, 2024