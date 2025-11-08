Procuraduría realizará vigilancia preventiva en elecciones atípicas de Villeta este domingo

La Procuraduría General de la Nación anunció que ejercerá vigilancia preventiva durante las elecciones atípicas para la Alcaldía de Villeta (Cundinamarca), que se realizarán este domingo 9 de noviembre de 2025.

El seguimiento estará a cargo de la Comisión Nacional de Control Electoral, presidida por el procurador general Gregorio Eljach, en el marco de la estrategia Paz Electoral, con la que la entidad busca garantizar transparencia y tranquilidad durante los comicios.

Durante la jornada se instalarán diez puestos de votación con setenta mesas, todas bajo supervisión del Ministerio Público, que designó trece funcionarios para cubrir el proceso, incluyendo la vigilancia del centro de cómputo del preconteo y de las tres comisiones escrutadoras que operarán en la etapa poselectoral.

La Procuraduría también participará en el Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional, coordinado por el Ministerio del Interior, desde donde se monitoreará en tiempo real el desarrollo de las votaciones.



El censo electoral del municipio es de 25.202 votantes, de los cuales 12.496 son mujeres y 12.706 hombres.

Además, la entidad activará un plan de comunicaciones para recibir en tiempo real las quejas ciudadanas a través de su sede electrónica, de los funcionarios en los puestos de votación y de la mesa de ayuda local conformada junto a la Personería Municipal.

Con esta vigilancia, la Procuraduría reafirma su compromiso con la democracia y con la transparencia del proceso electoral en Villeta, garantizando que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones seguras y con total confianza.