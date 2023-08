Programa 'Jóvenes en Paz' generó dura pelea en la plenaria de la Cámara

Este martes, 29 de agosto, se dio una dura discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes entre los congresistas Hernán Cadavid, del Centro Democrático, y, David Racero, del Pacto Histórico, a raíz del programa 'Jóvenes en Paz' que propuso el presidente Gustavo Petro para que jóvenes salgan del círculo de la violencia.

Discusión en la plenaria de la Cámara // Fotos: pantallazos de video

Así fue la pelea en la plenaria de la Cámara

Todo comenzó cuando David Racero se pronunció sobre el programa 'Jóvenes en Paz', donde lo defendió y aseguró: "Me doy cuenta que esta oposición no solamente no se sonroja diciendo mentiras, sino que de fondo hay un problema de principios. Es una oposición que quiere perpetuar el sistema de desigualdad, es una oposición que gobierna solamente para ellos, para sus familias, sus grupos de interés, sus grupos económicos, que no les importa los jóvenes de las regiones".

Palabras que no cayeron bien para la oposición y generaron la respuesta inmediata del representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, quien dijo: "Con todo respeto hay que dejarle un tema claro. La autoridad de la plenaria ya no es usted, tranquilícese, que si dice que tiene una vocación democrática, demuéstrela y compórtese ante la plenaria. Aquí hay que de dejar de estar señalando a esa oposición y tenga el carácter y no la cobardía de estar haciendo menciones generalizadas. Si tiene la capacidad indique cuál es la persona a la que se está refiriendo para que no transite sobre la delgada línea del reglamento y permita la respuesta del debate. Dos, si aquí hay alguien que dijo que estaba pagando para no matar es el propio presidente de la República no esta posición a la que usted está señalando”, indicó el representante Cadavid.

¿Qué es el programa 'Jóvenes en Paz'?

Diferentes entidades del Gobierno ya trabajan en un borrador de decreto que establece las condiciones de acceso y los montos que serán transferidos.

Sobre esto último, se advierte que el pago del subsidio se hará mensualmente y su monto será de hasta un millón de pesos por cada ciclo operativo, con un límite de doce (12) meses por cada beneficiario.

En principio, el programa busca beneficiar a 100.000 jóvenes con el subsidio que sumaría 12 millones de pesos anuales.

