“No tendría sentido un joven en paz recibiendo subsidio y sin poder estudiar”: mineducación

El ministro de Educación, Alejandro Gaviria , se refirió al programa ‘Jóvenes en Paz’ que anunció el presidente Gustavo Petro desde el municipio del Tarra, en Norte de Santander. El primer mandatario aseguró que busca que a partir de enero de 2023 al menos 100.000 jóvenes de zonas vulnerables de todo el país reciban un subsidio de un millón de pesos para que sean gestores de paz.

Ante esto, el jefe de la cartera de educación aseguró que más allá de un solo subsidio que se les dé a los jóvenes, esto debe venir con una oferta educativa que se alinee a la meta que ha propuesto el Ministerio de Educación de insertar la educación superior a 500.000 estudiantes en los próximos cinco años.

Sobre si el ministro se ha sentado junto al presidente a detallar cómo sería ese programa, Gaviria dijo que: “No hemos tenido todavía una conversación específica, pero para los ‘Jóvenes en Paz’ es muy importante que el acceso a la educación superior también esté allí, no solamente un subsidio sino garantizar para este conjunto de jóvenes el acceso a la educación superior”.

Y es que este programa, aunque el presidente anunció que espera inicie en enero de 2023, apenas se está se está trabajando “en la focalización de ese programa para cruzar con las bases de datos, entenderemos cuáles necesitan ese acceso a la educación superior o no, pero todavía no hemos tenido una conversación de fondo entre cómo ese programa, que es un programa que no se administra en educación, tiene que de alguna manera coordinarse con nuestra intención de aumentar la cobertura de educación superior”.

“No tendría sentido un joven en paz recibiendo un subsidio, queriendo estudiar y no pudiendo hacerlo”, finalizó Gaviria.

